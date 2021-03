pd pistoia. PARTONO I “TAVOLI DELLE IDEE”

Si inizia domani mercoledì 10 con il tavolo dedicato alla sanità, sociale, welfare, integrazione, lotta alla povertà e alle forme di disagio

PISTOIA. Nei prossimi giorni partiranno i “Tavoli delle idee” organizzati dal Pd Pistoia.

Ecco il calendario:

TAVOLO “CURA” (sanità, sociale, welfare, integrazione, lotta alla povertà e alle forme di disagio): mercoledì 10 marzo, ore 21.15;

TAVOLO “COMUNE” (organizzazione e bilancio comunale, enti e società partecipate, rapporti con Regione, Provincia e Area metropolitana): giovedì 11 marzo, ore 21.15;

TAVOLO “TERRITORIO” (urbanistica, ambiente, periferie, area montana, sicurezza urbana, mobilità urbana e trasporto pubblico locale): venerdì 12 marzo, ore 21.15;

TAVOLO “LAVORO” (economia, attività produttive): lunedì 15 marzo, ore 21.15;

TAVOLO “PERSONA” (cultura, scuola, sport, tempo libero): martedì 16 marzo, ore 21.15.

Tutte le riunioni si terranno in videoconferenza.

I Tavoli sono aperti a tutti coloro, anche non iscritti al Pd, che vogliano dare il loro contributo per scrivere insieme un progetto di città che guardi all’oggi e al domani.

Ci si può iscrivere ad uno o più Tavoli inviando una email a pdpistoia@pdpistoia.it con oggetto: “Tavoli idee Pistoia”, specificando nome, cognome, num. cellulare, indirizzo email e il Tavolo o i Tavoli ai quali iscriversi.

“Mai come in questo momento è necessaria una partecipazione attiva di tutta la nostra comunità cittadina. Confido in una presenza numerosa e di qualità!” afferma Maurizio Bozzaotre, segretario comunale Pd Pistoia.

[pd pistoia]