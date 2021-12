PD TOSCANA, FEDERICA FRATONI E BENEDETTA SQUITTIERI NELLA SEGRETERIA REGIONALE

Assegnate le deleghe ai componenti della segreteria regionale del Partito Democratico toscano. La pistoiese Fratoni avrà la delega per gli enti locali mentre la pratese Squittieri si occuperà di Pmi e transizione digitale

PISTOIA — PRATO. La pistoiese Federica Fratoni e la pratese Benedetta Squittieri faranno parte della segreteria regionale del Partito Democratico: la Fratoni avrà la delega per gli enti locali mentre la Squitteri si occuperà di Pmi e transizione digitale.

“Il PD Toscana – ha commentato Federica Fratoni – ha definito gli incarichi all’interno della segreteria regionale e con grande orgoglio sono stata designata come delegata per gli enti locali.

Grazie alla segretaria Simona Bonafè per il prestigioso incarico affidatomi. Voglio interpretare questo passaggio non a titolo personale, ma come il giusto riconoscimento per tutta la federazione del Partito Democratico Pistoia.

Insieme alla nuova squadra mi metterò subito al lavoro, al fianco dei territori, in vista delle importanti scadenze elettorali della prossima primavera”.

La segretaria regionale del Pd Simona Bonafè ha designato Massimiliano Pescini vicesegretario regionale e affidato le seguenti deleghe: Emiliano Fossi, coordinatore della segreteria; Marco Simiani, responsabile organizzazione; Gian Luca Brizzi, ambiente, territorio, economia circolare; Simone De Rosas, lavoro, sviluppo economico, Pnrr; Federica Fratoni enti locali; Stefania Lio, formazione, ricerca, scuola, cultura; Marco Meacci, Agorà democratiche e formazione politica; Simona Rossetti, sociale e terzo settore, Benedetta Squittieri, Pmi e transizione digitale; Andrea Vannucci, sanità e sport; Ylenia Zambito infrastrutture e pianificazione urbanistica.

Entra in segreteria Marco Recati con delega all’agricoltura e società partecipate. Della segreteria fa parte il tesoriere Antonio Napolitano.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]