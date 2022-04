pd. UN 25 APRILE AMARO… IN PARTE

Gran parte delle cerimonie previste in mattinata spostate “all’ultimo minuto” per il maltempo

PISTOIA. Una cerimonia spostata all’ultimo momento senza che vi fosse motivo, persone in attesa in Piazza della Resistenza, deposizione della corona in forma privata, poi tutti ad aspettare ancora al Cimitero per l’inaugurazione della tomba monumentale di Silvano Fedi. Ma la Cerimonia è anch’essa spostata. Altri ad aspettare fuori dal Comune, ma nessuno dà informazioni.

In una nota a manifestazione in corso nella Sala Maggiore del Palazzo di Giano il Partito Democratico di Pistoia ha sollevato la propria insoddisfazione per come la giunta pistoiese si è approcciata anche questo anno alla “Festa di Liberazione”.

Per il Pd pistoiese “è mancata l’informazione”,

“Quello che dovrebbe essere un giorno importante per tutta la città, svilito dalla superficialità di chi nel proprio intervento riesce solo a fare la lista della spesa. Un peccato per Pistoia, medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza. Per chi stamattina voleva ricordare i nostri Partigiani”.

La cerimonia è stata trasmessa in diretta facebook a cura del Cudir Pistoia.

A fine mattinata visto che le condizioni metereologiche l’hanno permesso la proposta degli organizzatori è stata quella di spostarsi al cimitero monumentale per scoprire la targa alla tomba monumentale di Silvano Fedi.