PECCI BOOKS: PIETRO CASTELLITO AL CENTRO PECCI

Stasera martedì 14 dicembre alle ore 19.00 e alle ore 21

PRATO. Pietro Castellitto in dialogo con Teresa Ciabatti ed Edoardo Nesi – Gli Iperborei (Bompiani 2021)

Uno dei personaggi di questo potente romanzo d’esordio, ha portato con sé in barca un libro di Nietzsche che sembra parlare di sé e degli altri protagonisti: “Guardiamoci in viso: noi siamo Iperborei… Abbiamo trovato l’uscita per interi millenni di labirinto. Oltre il nord, oltre il ghiaccio e la morte: la nostra vita, la nostra felicità..”

Questo romanzo è sorprendente come un’opera d’arte scagliata dentro una piscina, è doloroso come la voce di un figlio che ci chiede aiuto, ma forse nasconde una promessa, come il vento in una notte estiva.

A seguire (h.21.00) in Sala Cinema, Pietro Castellitto presenta il primo film da lui stesso interpretato, scritto e diretto: I predatori, con cui ha vinto il Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura alla 77° Mostra del Cinema di Venezia, il David di Donatello e il Nastro d’argento 2021 come miglior regista esordiente.

Pietro Castellitto (Roma, 1991) ha debuttato come attore a tredici anni; tra i suoi ruoli principali ricordiamo quello del Secco ne La profezia dell’armadillo (da Zerocalcare) e quello di Francesco Totti nella serie televisiva Speravo de morì prima oltre ad essere uno dei protagonisti di Freaks out, il nuovo film di Gabriele Mainetti.

