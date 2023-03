pedrito l’agrumìto. QUANDO FARE IL SINDACO SIGNIFICA VOMITAR CAZZATE PIÙ DEL DOVUTO

È rimasto un po’ stordito, il sor sindaco Pedrito: la Gambassi l’ha stupito, quando ha chiesto: «sia archivìto quel ricorso ruminìto. Ciò l’ha molto assai inasprito…

Ingannò anche i suoi medici, prima ancora dei giudici. Ascoltate cosa dice il suo sceriffo squadrista

SERIAL BUGIARDO È IL GIOVIN BENESPERI

SIN DA BIMBO “RECÈTTE” E NON DA IERI!

E PERFIN LO CONFERMA IL SUO CAMALLO,

CIOTTOLI IL CAVALIER SENZA CAVALLO

Se non ci fosse Linea libera a narrare quant’è il q.i. (deficitario) degli amministratori della Piana, i cittadini a ranghi serrati, allineati e coperti, sia di sinistra che di destra, quando mai verrebbero a sapere la verità su chi li piglia per il culo? Va da sé se destrofili e sinistrofili credono, obbediscono e combatto senza adoperare neppure l’1% del loro già scarso cervello. Ma la grande Costituzione italiana, osannata dal Benigni che lambisce lo sfintère del muto di Palermo; la magna-Magna Carta che Roberto, il comunista di Berlinguer, definisce (dopo essere diventato preoccupantemente ricco, grasso e… porchese più che borghese) sorella di Mattarella; quella grande Costituzione lì sfanculata da politici, governo e magistratura, una cosa, ma anche due o tre, le ha pur dette. Ha detto, per esempio, che tutti hanno diritto di cronaca, critica e creatività (compresa la satira che i giudici di Pistoia vedono come fumo negli occhi); che tutti i cittadini sono uguali (e anche i giudici, per quanto non lo abbiano capito, sono in primo luogo tali e non padroni); che i giudici sono soggetti alla legge: anche se quelli di Pistoia, almeno al 96%, il tasso degli iscritti alla Anm) fanno come il Marchese del Grillo e non come dio comanda. Detto questo, stamattina sia io, Edoardo Bianchini (presente), che Alessandro Romiti (assente per problemi di salute) eravamo convocati in camera di consiglio dalla Gip Patrizia Martucci.

Romiti, infatti, il 5 ottobre 2021, aveva pubblicato il seguente articolo: que pasa? la guardia di finanza all’inceneritore per un blitz.

In esso si poneva delle domande e citava il sindaco delle diarree e delle ruminazioni, il Benesperi, in questo modo: «amministrazione super-inciucista guidata da Pedrito (Comune di Agrumìa-Agliana, con il 28% delle quote di proprietà del Cis spa)».

Tutto qui. Ma se l’amministrazione di Pedrito non era inciucista, come mai i contributi per la Caritas solo a don Tofani? Come mai concessioni di riconoscimenti e premi alla Lucilla Di Renzo e non alle infermiere del Covid? Come mai il protezionismo a spada tratta del mai-comandante Nesti, quasi in segno di rispettoso inchino sorretto dalle decisioni del silenzio omertoso tenuto anche dalla segretaria generale Paola Aveta?

Alle due volpi spelacchiate che rispondono solo al senator La Pietra, bruciava forse il pennacchio della coda bruciacchiata da tutte le false testimonianze e dalle calunnie con cui ci avevano ricoperto per trascinarci sotto le cure amorose del giudice Luca Gaspari che non sa attenersi nemmeno alla documentazione ufficiale che gli fu presentata?

Si vede di sì. Perché Pedrito el drito, epigastralgico e rifinito, con ruminazioni dopo l’appetito, detto cacaiola a menadito, e per giunta rincoglionito dopo che da sindaco era stato candito (non candidato): proprio questo giovine incallito, contro noi puntò lo dito e alla fin c’ha qerelìto. Con la rima si fa prima…

È rimasto un po’ stordito, il Pedrito: la Linda Gambassi l’ha stupito, quando ha chiesto: «sia archivìto quel ricorso ruminìto. Ciò l’ha molto assai inasprito.

Stamattina, 15 marzo, camera di consiglio dinanzi alla Gip Martucci. Ha parlato l’avvocata Elena Augustin per Pedrito (che non c’era: era sparito) e l’avvocata Pamela Bonaiuti che ha chiesto che, sia per me e che per Romiti, questa voglia di far liti del Pedrito incattivito, destinata sia ai detriti delle false epigastriti. Ciò qual passera s’invola, poi finisce in… cacaiola.

Pedrito, sei un falso, un politicamente incapace e un calunniatore confuso. Diméttiti: sei indegno per ogni patto che finora hai fatto! Va’ a correr per viottoli con il tuo ben rozzo Ciottoli!

Edoardo Bianchini

