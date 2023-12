PER CAPODANNO VIETATI BOTTI E FUOCHI ARTIFICIALI

L’ordinanza è valida dalle 12 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio 2024

PISTOIA. Anche quest’anno, a tutela della sicurezza pubblica e della civile convivenza, un’ordinanza vieta di accendere o far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici dalle 12 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio.

Tale misura, finalizzata anche a tutelare gli animali, è valida sia nei luoghi pubblici che in ambienti privati aperti al pubblico o nei quali tali attività potrebbero “recare pregiudizio a terzi e produrre effetti su spazi pubblici o aperti al pubblico”.

È vietato, inoltre, il lancio delle cosiddette “lanterne cinesi volanti”, così come ogni altro strumento volante tipo “mongolfiera” che abbia a bordo materiali infuocati o con fiamma libera.

Per i trasgressori sono previste sanzioni penali e amministrative contenute nelle vigenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la vendita e la somministrazione di alcolici nel Comparto Sala, nella Zona a Particolare Tutela e entro la terza cerchia di mura, dalle 20.30 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio, le bevande contenute in bottiglie di vetro o lattina dovranno essere trasferite dagli esercenti in bicchieri di carta, di plastica o altro materiale biodegradabile prima della consegna al cliente.

Sarà possibile servire le bevande in vetro, lasciando in uso anche la bottiglia, solo per la somministrazione al tavolo o al bancone. In ogni caso è vietato lasciare l’esercizio e i dehors portando al seguito la bottiglia di vetro.

Nella stessa fascia oraria non è consentita la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e artigianali localizzati nelle aree interessate dall’ordinanza.

[comune di pistoia]