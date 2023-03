PER GLI ASPIRANTI ACCONCIATORI DI PESCIA UNA TRASFERTA A COSMOPROF

Gli studenti che frequentano il corso gratuito OSSA3, IeFP finanziato dalla Regione Toscana, sono stati accompagnati da Formatica Scarl alla scoperta della principale manifestazione italiana, con sede a Bologna, dedicata al mondo della bellezza. Nessun costo sostenuto dalle famiglie dei ragazzi per affrontare questo viaggio formativo

PESCIA. Una gita didattica fuori regione per andare alla scoperta delle nuove tendenze del settore benessere in Italia e non solo. È quella che hanno fatto, nel corso di questa settimana, gli adolescenti che a Pescia, nella sede didattica di Ponte all’Abate, hanno scelto, in alternativa alla scuola superiore tradizionale, di frequentare il corso triennale DIVA2 per diventare acconciatori, erogato da Formatica Scarl e totalmente gratuito per i ragazzi, in quanto finanziato dalla Regione Toscana.

Il gruppo di adolescenti, accompagnato da docenti e tutor, ha fatto tappa al Cosmoprof di Bologna, la principale manifestazione italiana del settore, luogo in cui vengono presentate tutte le novità in ambito benessere, cosmesi, estetica e acconciatura. Nell’occasione i ragazzi hanno potuto conoscere alcuni dei principali influencer del settore, provare alcune proposte commerciali e presentarsi ad alcuni dei più affermati professionisti del beauty in Italia.

Oltre alla pratica laboratoriale, infatti, per Formatica Scarl le uscite didattiche rappresentano alcuni dei momenti cardine della crescita dei ragazzi, i quali vengono accompagnati in luoghi di loro interesse.

Ecco perché l’agenzia formativa, a proprie spese e quindi senza mettere in difficoltà le famiglie, anche quest’anno ha deciso di organizzare un viaggio di studio fino a BolognaFiere per questo evento, andato in scena dal 17 al 20 marzo scorsi.

La visita al Cosmoprof sarà confermata anche nella prossima edizione del percorso triennale per acconciatori DIVA3, al via a settembre e organizzato in partnership con Per-Corso Agenzia Formativa.

Per informazioni: https://bit.ly/3FFDEPa e istruzionetriennale@formatica.it.

[dei — formatica scarl]