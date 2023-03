PER MULTIVERSODANZA UNA DOMENICA DI GRANDI SODDISFAZIONI

Buoni risultati ottenuti al Concorso e Rassegna di Danza “Talent For Dance di Cecina”

QUARRATA. È stata una domenica di grandi esordi e di soddisfazioni per alcune allieve di Multiverso Danza, la scuola quarratina diretta da Patrizia Cartei, impegnata nell’evento “Talent for Dance 2023”, il concorso di danza classica, modern, contemporaneo e hip hop, presieduto da Luca Brezzi.

Davanti ad una giuria composta da Kristina Grigorova, Jennifer Rosati, Sly Mattia Quintale, dopo una preparazione durata alcune settimane, bambine e ragazze, dagli 8 ai 19 anni, a Cecina presso il teatro comunale Edoardo De Filippo, si sono esibite e confrontate con tanti altri allievi di scuole da tutta la Toscana mettendo in palcoscenico il loro lavoro e impegno in sala.

“Le più piccoline di loro — afferma la direttrice della scuola quarratina Patrizia Cartei — erano addirittura alla prima esperienza in un concorso, con tutta la tensione e emozione che ne consegue, e le nostre insegnanti si sono dichiarate felicissime di averle viste tutte quante all’altezza di essere state presentate davanti ad una giuria, concentrate, gioiose e appassionate”.

Questi i riconoscimenti ottenuti dalle allieve quarratine a Talent For Dance 2023:

Gioia Stefanini e Caterina Maccianti “Birichine”, coreografia di Anna Serova, 2° classificate Duo Classico Baby;

Emma Giarrè, Sofia Filippi Spini, Valentina Vadalà, Beatrice Volpi, “Clan”, coreografia di Valentina Pacini, 3° classificate Gruppi Modern Children;

Noemi Santini con “Golondrina” coreografia di Valentina Pacini 2° classificata Solisti Contemporaneo Seniores e Premio Speciale del Pubblico;

Ilaria Elena Curca, “Plaisir D’Amour”, coreografia di Valentina Pacini 1° classificata Solisti Contemporaneo Seniores e Premio Speciale per l’ “Esibizione più emozionante”;

Ilaria Elena Curca e Noemi Santini con “Closer” coreografia di Valentina Pacini, 1° classificate Duo Contemporaneo Seniores.

Tutte le coreografie premiate hanno ricevuto una borsa di studio al 100% per partecipare al Gran Galà “Ballando sotto La luna” che si svolgerà il 6 e 7 maggio 2023 presso il Teatro Sociale di Camogli (GE) e nei prossimi giorni potrebbero arrivare comunicazioni di ulteriori borse di studio per stage e percorsi formativi assegnate dai membri della Giuria.

“In una giornata di danza con un bel livello di coreografie e talenti — conclude Cartei — sono state tutte veramente brave e sono arrivate anche queste belle soddisfazioni in più, quindi complimenti a tutte quante loro!”

Un risultato che premia il lavoro di preparazione fatto fino ad ora dalla Multiverso Danza di Quarrata e che si aggiunge ai successi personali di altre allieve uscite dalla scuola quarratina e che stanno affinando in Accademie e scuole italiane le proprie qualità tecniche e artistiche (espressività, capacità interpretative e musicalità).

