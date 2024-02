pera di ricaduta. MONTEMURLO SI SVEGLIA?

Riceviamo e pubblichiamo la email di un nostro lettore che, lasceremo in anonimo, anche se non l’ha richiesto, per evitare le ritorsioni degli inceneritoristi

PIANA PISTOIA — PRATO. Il lettore M.C. di Montemurlo ci scrive una mail che richiama l’opportunità di sfogliare l’archivio del nostro quotidiano libero e perseguitato dalla Magistratura inquirente pistoiese.

Caro Romiti, ho ascoltato in streaming il suo intervento nel consiglio comunale, la seguo su Linea libera apprezzando il suo schietto coraggio e la sua indipendenza nel raccontare ciò che accade nei nostri dintorni e non solo.

Da cittadino nato e cresciuto a Montemurlo (nato a Oste per la

precisione) rimango sempre più indignato dal colpevole silenzio e la codardia degli amministratori non solo dei comuni proprietari dell’impianto, ma soprattutto di quelli che nel nostro comune ne subiscono quotidianamente le emissioni da oltre 40 anni.

Ha citato nel suo intervento una studio/relazione dell’Arpat che indicava in Montemurlo la gran parte della ricaduta (la famosa “pera” ) dell’inceneritore. Può aiutarmi a ritrovare quel documento che non ho reperito in rete?

La ringrazio sentitamente, al piacere di conoscerla di persona alla prima occasione.

M. C. (Montemurlo, città di massima ricaduta dei microinquinanti. ndr)



Orbene, la richiesta del nostro lettore sarà subito soddisfatta, sfogliando questo articolo, reperibile a questo link e a questo link.

Ma ci sono altri link significativi, anche perché non mai smentiti o contestati dalle Amministrazioni e/o Organi di controllo.

I cittadini interessati alla comprensione della questione possono procedere a consultare gli archivi digitando le parole chiave nel motore di ricerca interno (vedi casella in alto a dx) al giornale che sono molte e dedicate ai vari personaggi, ma essenzialmente potranno usare: “Inceneritore di Montale, Indagine epidemiologica, Comune di Montemurlo, Simone Calamai, Usl 3, Usl Toscana Centro, Arpat, diossine, microinquinanti organici inceneritore, Patrizia Gentilini, Ferdinando Betti, Comitato per la Chiusura Inceneritore di Montale, Comune di Montale, Alessandro Romiti, Cis, Ladurner”.

Sulla resipiscenza (mancata) dei Sindaci della pera di ricaduta c’è da leggere un interessante pezzo che vedrete qui.

Buona lettura e tanta resipiscenza!

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]