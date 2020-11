percorsi tattili per disabili. FDI: UNA PROPOSTA VERSO UNA CITTÀ INCLUSIVA E SOSTENIBILE PER TUTTI

PISTOIA. Il capogruppo di Fratelli d’Italia di Pistoia Francesco Pelagalli interviene sugli atraversamenti tattili per non udenti realizzati a Pistoia, un intervento su cui il partito si è impegnato da mesi e che adesso vede la sua realizzazione. Una proposta verso una città inclusiva e sostenibile per tutti.

“Esprimiamo piena soddisfazione per la realizzazione dei percorsi tattili per disabili in piazza Dante, piazza San Francesco e Corso Gramsci. Si tratta della concretizzazione di un progetto avanzato dai consiglieri Sgueglia, Capecchi e Sicari e a cui abbiamo lavorato come gruppo consiliare di concerto con alcune associazioni locali e con i giovani di Azione Studentesca. Questi percorsi consentono alle persone con difficoltà visive di riconoscere la presenza di passaggi pedonali e quindi di attraversare con maggior sicurezza, in quei punti della città considerati strategici per la loro vicinanza al centro storico.

Un ulteriore passo verso una città più inclusiva e rispettosa della mobilità dolce. Gli attraversamenti tattilo-pedonali si aggiungono a quelli luminosi e rialzati su cui questa amministrazione ha investito sin dal 2017.

Francesco Pelagalli. Capogruppo Fratelli d’Italia Pistoia