PESCATORI ARRESTATI IN LIBIA, BRESCI (LEGA): INTERVENGA ORA IL MINISTERO DEGLI ESTERI

La consigliera provinciale esprime soddisfazione per l’approvazione della sua richiesta all’interno di una mozione del centrosinistra

POGGIO A CAIANO. [a.b.] La consigliera provinciale e capogruppo Lega Diletta Bresci in una nota esprime soddisfazione per l’approvazione della richiesta per sollecitare un intervento del Ministero degli Esteri per la liberazione dei pescatori italiani detenuti in Libia.

“Volontà che ho voluto esprimere all’interno della mozione del centrosinistra indirizzata al Ministro degli Esteri e della Giustizia in merito alla scomparsa dell’avvocatessa Ebru Timtik in Turchia, morta per lo sciopero della fame. Una causa nobile indubbiamente – afferma Diletta Bresci – ma date le recenti vicende che vedono coinvolti i nostri connazionali, io e il mio gruppo non potevamo esimerci dal chiedere un intervento così importante alle istituzioni competenti.

La credibilità di questo governo di certo non fa ben sperare, sono passate settimane da quando i nostri pescatori sono rinchiusi nel carcere di Bengasi, ci sono famiglie disperate che aspettano un intervento dell’esecutivo, e per tutta risposta la Libia cosa ha chiesto in cambio? — conclude Bresci — La scarcerazione di 4 scafisti detenuti in Italia e condannati a 30 anni di carcere per la strage di Ferragosto del 2015, nella quale persero la vita per asfissia 49 migranti nella stiva di un barcone.