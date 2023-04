pesci & palombi giudiziari. 1° APRILE CON UNA VECCHIA MA SIGNIFICATIVA STORIA DI FALSA TESTIMONIANZA IN TRIBUNALE

Non è uno scherzo e lo potrete vedere con i vostri occhi. Lo sapete che quando sparo ad altezza d’uomo, prendo la mira con proiettili di carta sempre incontestabili. Seguite la narrazione e grattatevi la zucca: il vostro tribunale è anche questo, cari pistoiesi di via degli Orafi e del Globo, e cari giornalisti agli ordini della procura…

CARI GENI DELLA PROCURA, MIA MADRE

NON È PIÙ POTUTA TORNARE A CASA SUA!

MA VOI SIETE BUONI E PER “TERRA APERTA”:

I PROBLEMI CE LI SCARICATE TUTTI A NOI

Il 4 dicembre 2008 la giudice Daniela Garufi (oggi destinata, a mio parere, a fare danni altrove) adottò una decisione da far passare alla storia delle stronzate giudiziarie pistoiesi.

Infatti, dopo che il ragionier non-dottor Romolo Perrozzi – favorito dal Comune di Quarrata e ben tutelato dalla procura di Pistoia – aveva ottenuto illecitamente i passi carrabili dove non dovevano essercene; essendo stato cancellato contra legem il diritto di uso pubblico insistente sulle piazzole di parcheggio di Via Lecceto 1, l’unico spazio su cui lasciare un’auto, per chi abitava nel Tronco Nord di via Lecceto, numerazione pari, era rimasta la particella a comune n. 430 del foglio 44. Che, in quanto tale, non era una strada, come fu dato a bere alla signora Garufi.

Ma i sedicenti proprietari dei civici 14-18 non erano d’accordo. Dovevano rompere i coglioni ai residenti e alla proprietà dei civici 10-12-16: la cui unica colpa era costituita dal fatto che non volevano cedere loro, per tre lire, la casa col numero 16.

Insomma: un vero e proprio ricattino bene orchestrato da: Mara Alberti, Margherita Ferri, Sergio Luciano Giuseppe Meoni. Regia dell’avvocato fiorentino di grido (viale Giovine Italia) Roberto Ercolani.

Per impedire il quieto vivere, questi stalker scientifici guidati con l’uso distorto del diritto, si inventarono che l’auto che vedete, lì lasciata in sosta, era d’intralcio al loro «parcheggio privato» (ma che cazzo stavano a dire?) dichiarato come esistente nel loro orto: perché la particella da loro individuata come posto auto era solo un orto e orto era sempre rimasto ed è rimasto ancor dopo. Anche nonostante i cartelli pappagallati.