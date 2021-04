pescia. 47MILA MASCHERINE IN DISTRIBUZIONE. RAFFORZATI I CONTROLLI A PASQUETTA

I punti di distribuzione rimangono i soliti, con una aggiunta a Collodi

PESCIA. Saranno distribuite a partire da domani martedì le 47mila mascherine assegnate al comune di Pescia e transitate presso la protezione civile provinciale, dove gli operai comunali le hanno ritirate e portate in città.

In questi giorni sono state imbustate come sempre a gruppi di 5, tre del tipo chirurgico e 2 del tipo ffp3, dato che sono state consegnate in numero minore rispetto alle altre, e da domani saranno come sempre distribuite nel collaudato circuito che ha messo a disposizione dei cittadini oltre un milione di dispositivi di protezione in oltre un anno di servizio continuo, dietro la presentazione della tessera sanitaria.

I punti di distribuzione rimangono i soliti, con una aggiunta a Collodi il venerdì mattina in piazza Mazzini, al numero 17; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al Mefit; dalle 14,30 alle 17 dal lunedì al venerdì e a Collodi nel punto di informazione turistica trasformato temporaneamente in Urp il martedì dalle 9,30 alle 12,30, il giovedì dalle 14,30 alle 17,30 e, aggiunto di recente, il venerdì mattina dalle 9,30 alle 12,30.

Gli abitanti della Montagna continuano a fare riferimento alle strutture utilizzate in queste settimane delle associazioni e pro loco Intanto l’amministrazione comunale, vista la situazione, ha deciso di aumentare i controlli in città il giorno di Pasquetta, tradizionalmente dedicato alla gita fuori porta e che potrebbe portare molte persone, in questa fase di zona rossa, a riversarsi sul lungofiume.

Dopo avere rivolto un appello pubblico in occasione degli auguri per la Santa Pasqua, è stato disposto un servizio di controllo supplementare alla polizia municipale proprio per oggi lunedì 5 aprile e gli altri giorni festivi, per evitare qualunque tipo di assembramento.

“I numeri dei contagi, non consentono di abbassare in alcun modo la guardia e quindi chiediamo la collaborazione di tutti perché i comportamenti siano responsabili, contribuiscano a determinare un abbassamento dei contagi e quindi all’uscita definitiva dalla zona rossa — dice il sindaco facente funzioni Guja Guidi —. Ringraziamo le forze dell’ordine che in un giorno di festa svolgeranno questo importante compito di controllo, insieme alla nostra polizia municipale, per evitare comportamenti sbagliati che possono vanificare i tanti sacrifici che tutti, a vario titolo e in modi diversi, stanno facendo in questo lungo periodo”.

