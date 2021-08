pescia. A 51 ANNI SCOMPARE FABIANO MACCHINI

Volontario del circolo ricreativo di Vellano. Il ricordo del presidente Sandro Maltagliati. Domani 3 agosto alle 16 funerali nella chiesa di San Michele a Vellano

PESCIA. Lutto nel pesciatino per la scomparsa a 51 anni di Fabiano Macchini.

L’uomo era molto conosciuto a Vellano dove viveva e dove era un attivo volontario nelle attività del locale circolo ricreativo che ha voluto ricordarlo con una nota:

Il presidente e tutti i soci del circolo Arci di Vellano – scrivono in una nota – piangono la prematura scomparsa di Fabiano Macchini, venuto a mancare, a soli 51 anni, nelle prime ore di lunedì 2 agosto. Fabiano viene ricordato da tutti come una persona affabile e sorridente, molto impegnato, insieme alla compagna, nell’attività del circolo ed in particolar modo nell’organizzazione della sagra delle frugiate, del raduno delle moto d’epoca e nella festa della carne alla griglia.

“La sua scomparsa, così improvvisa, ci lascia tutti attoniti e sgomenti e lascia un vuoto incolmabile tra i volontari del circolo – dichiara il presidente Sandro Maltagliati – e partecipiamo al dolore dei suoi familiari rassicurandoli che il suo ricordo sarà sempre presente nei nostri cuori”.

I funerali di Fabiano Macchini si terranno domani martedì 3 agosto alle ore 16 nella chiesa di San Michele, all’interno del paese e a pochi metri dalla sua abitazione.