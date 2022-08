pescia. A COLLODI SI INAUGURA IL RISTRUTTURATI GIARDINO ATTREZZATO DI VIA DEI MILLE

Il parco verrà intitolato alla figura del pediatra Mario Berrettini

PESCIA. È in programma per domani mercoledi 17 agosto, alle ore 18, l’inaugurazione del rinnovato giardino di via dei Mille a Collodi . Il giardino sarà intitolato a Mario Berrettini, la cui opera di pediatra ha visto la nascita e la cura di generazioni di cittadini della comunità e il cui ricordo è sempre vivo nella nostra memoria. All’’naugurazione saranno presenti i familiari di Mario Berrettini.

Con questa inaugurazione va in porto un altro pezzo del lavoro in corso di riapertura e riqualificazione dei giardini della città di Pescia, ad opera dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Oreste Giurlani.

“Rimane da completare, come ricorda l’assessore ai lavori pubblici Aldo Morelli- — il recupero dei giardini di Nerja, la cui riapertura è prevista per settembre poichè la manutenzione dei giochi e la sostituzione di quelli non più utilizzabili è fissata in quel mese.

Nel prossimi giorni, dopo la ripulitura dei rifiuti che vi si erano accumulati, i nostri operai eseguiranno le opere di riqualificazione dei manufatti presenti, coperti da scritte, l’intonacatura, la rimbiancatura dei muri e la sistemazione delle chiusure.

Con grande pia[cere restituiremo all’uso quotidiano delle famiglie questi importanti spazi di aggregazione che sono un vanto per la nostra Amministrazione Comunale”.

[comune di pescia]