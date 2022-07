pescia. A PIETRABUONA SCOMPARE IL NOTO RISTORATORE “NERONE”

Era il fondatore della omonima trattoria pizzeria di via Mammianese. Le condoglianze del sindaco Oreste Giurlani

PESCIA. Lutto nel mondo della ristorazione pesciatina. È scomparso Giuliano Giampieri, meglio conosciuto come Nerone della omonima trattoria pizzeria di via Mammianese Nord a Pietrabuona, attività ultraquarantennale tramandata di generazione in generazione prima da Giuliano a Luciano e poi ai figli Alessandro e Massimo.

Ne ha dato notizia il sindaco di Pescia Oreste Giurlani che ha scritto su facebook:

“Ho appreso la notizia della scomparsa del mitico Nerone.

Un amico, un grande ristoratore che con professionalità e dedizione insieme alla sua famiglia guidava il ristorante a Pietrabuona. Mancherà, mancherà a tutti Condoglianze di cuore alla famiglia”.

Nella conduzione della propria attività “Nerone” ha proposto ai propri clienti un ambiente familiare e una conduzione amichevole da parte del personale. Da sempre ha dato importanza alle materie prime ma sopratutto ai rapporti umani e al piacere dello stare bene. Da buon ristoratore ha saputo proporre sempre piatti tipici e buoni della tradizione toscana, con una particolare attenzione ai funghi.