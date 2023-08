pescia. A SETTEMBRE L’AVVIO DEI LAVORI ALLE DUE TORRI FARO DI PIAZZA MATTEOTTI

La giunta Franchi ha tracciato un elenco di interventi messi in campo e pronti a partire

PESCIA. [a.b.] Nel corso degli ultimi giorni l’amministrazione comunale di Pescia ha dato il via ad alcuni interventi piccoli ma importanti per il territorio. Il sindaco Riccardo Franchi insieme alla sua giunta ha fatto il punto della situazione elencando gli interventi messi in campo.

“Sono in corso i lavori di impermeabilizzazione della fontana di Piazza Matteotti, grazie alla generosità dell’Associazione Quelli con Pescia nel Cuore a cui deve andare il ringraziamento di tutti. I lavori dureranno presumibilmente fino al 20 agosto e solo successivamente gli uffici potranno rimettere in funzione la fontana”.

Sempre in Piazza Matteotti, il comune ha stanziato 15mila euro ed è in corso l’affidamento dei lavori per il consolidamento dei bracci delle due torri faro poste sulla piazza.

I lavori dovrebbero cominciare nella prima settimana di settembre.

“Sono stati utilizzati poi circa 25 quintali di catrame a freddo per alleviare i disagi alla viabilità sempre in montagna da Pietrabuona a Pontito e sulla strada per Malocchio. Chiaramente si tratta di interventi provvisori di tamponamento in attesa di interventi più strutturali” spiega il sindaco in una nota.

Infine è previsto per ottobre l’inizio dei lavori di costruzione dei percorsi pedonali protetti con abbattimento delle barriere architettoniche a Collodi in Via delle Cartiere, i cui lavori dureranno circa 180 giorni.

Si tratta del secondo lotto per un importo di 283.000 euro che riguarderà anche interventi sull’efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

“Il lavoro dell’Amministrazione Comunale — conclude il sindaco Franchi – continua e grazie anche al lavoro dei nostri uffici stiamo dando continue risposte concrete per rilanciare il nostro territorio”.