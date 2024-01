pescia. AL CENTRO IL FARO DI VENERI IL RICAVATO DEL TROFEO MAURIZIO BORELLI 2023

Stamani la consegna da parte dell’associazione Cestistica di Pescia

PESCIA. A fine anno 2023 si è disputata la 53ª edizione Trofeo Maurizio Borelli 2023 organizzato della Cestistica Pescia, il cui ricavato è stato devoluto al Centro diurno per persone con disabilità “Il Faro” a Pescia (Veneri) della Società della Salute della Valdinievole.

Questa bella ed importante manifestazione, quest’anno ha voluto coniugare i valori dello sport con quelli solidaristici e comunitari, andando ad individuare una realtà del territorio, il Centro “Il Faro”, che oltre ad essere un eccellente servizio rivolto alle persone con disabilità è un punto di riferimento per le molteplici e diversificate iniziative che progetta e realizza.

Infatti la donazione si sostanzia in un buono per l’acquisto di materiale fonico che sarà utilizzato durante le rassegne corali, gli spettacoli e quanto altro organizzato da “Il Faro”.

Con una breve cerimonia, oggi 29 gennaio, presso il Centro “Il Faro”, alla presenza degli ospiti e delle ospiti del Centro e delle loro famiglie, degli operatori e delle operatrici del Consorzio Comars capitanati del referente Claudio Paolacci, del Presidente e del Direttore della Società della Salute, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi, del Sindaco di Pescia Riccardo Franchi, del Presidente e del responsabile Minibasket della Cestistica Pescia Remo Ulivieri e Samuele Meazzini, del responsabile dell’associazione Azzurra Alberto Onori e della referente SdS Alice Martini, è stato consegnato il buono acquisto di 600 euro raccolti dalla Cestistica Pescia in occasione della 53^edizione del Trofeo Maurizio Borelli.

Il buono sarà utilizzato presso un negozio specializzato della zona, andando quindi a creare un’ulteriore ricaduta positiva sul nostro territorio.

“Un ringraziamento davvero speciale alla Società cestistica Audace Pescia – sottolinea il Presidente SdS Alessio Torrigiani — perché questo gesto di solidarietà dimostra l’attaccamento di tutta la Società sportiva ai valori sociali e una grande cura e attenzione ai bisogni della comunità pesciatina. Per questo – conclude Torrigiani — la SdS ha apprezzato molto la scelta della Cestistica Pescia perché attraverso questa donazione potrà essere ampliata e qualificata l’attività corale e, allo stesso tempo, si crea un rapporto che speriamo possa durare nel tempo”.

“Siamo davvero contenti per la vicinanza manifestata dalla Cestistica Pescia ai temi della disabilità – dice il Direttore SdS Stefano Lomi – e particolarmente grati ai dirigenti, agli atleti e alle loro famiglie perché, tutti insieme, hanno scelto di compiere un’azione di grande valore culturale e sociale. La salute e il benessere delle persone passano inesorabilmente dalle relazioni, dall’integrazione, da comportamenti pubblici inclusivi. In questo senso – conclude il Direttore Lomi – questa donazione al Centro il Faro rappresenta anche un segno tangibile della voglia di essere comunità accogliente e prossima”.

[sds valdinievole]