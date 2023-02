pescia. AMMINISTRATIVE 2023, GIANCARLO MANDARA SI METTE A DISPOSIZIONE DELLA CITTÀ

Il capogruppo della lista civica Voltiamo Pagina traccia un bilancio della attività svolta in questi cinque anni di legislatura e apre “a tutte le persone e alle forze politiche e civiche volenterose che condividono il progetto e che hanno a cuore il bene di Pescia e dei suoi territori”

PESCIA. Nei locali del bar Il Melograno a Pescia si è svolta una conferenza stampa dell’avv. Giancarlo Mandara, capogruppo della lista civica Voltiamo Pagina.

Presenti il portavoce Marco Canestrelli e Andrea Scalici, giovane esponente della lista, oltre ad alcuni giornalisti e un buon pubblico.

Il portavoce Marco Canestrelli dopo aver salutato i presenti ha passato la parola a Giancarlo Mandara che ha evidenziato come la lista, sia nata cinque anni fa con persone nuove, che non avevano mai ricoperto incarichi amministrativi pubblici, proprio per uscire dalle vecchie logiche politiche e come in questi cinque anni vi sia stata un’incessante attività consiliare con proposte, parte delle quali accettate, tendenti a dare sviluppo al nostro territorio, facendo altresì un’opposizione costruttiva che ha dato il diniego motivato al pesante bilancio comunale ed al piano operativo non confacente ai reali bisogni del nostro territorio.

Mandara ha anche fatto una disamina sui più importanti problemi ancora da risolvere come la valorizzazione del territorio pesciatino, la difesa e il potenziamento del nostro ospedale, il Mefit, i parcheggi, il carcere di Veneri, la viabilità specialmente a Collodi, il recupero e l’utilizzo degli immobili comunali, il raddoppio ferroviario oltre il necessario sviluppo economico per portare a Pescia nuova occupazione, specialmente giovanile.

Infine Mandara ha dichiarato di mettere a disposizione di tutti il suo bagaglio di esperienze e di conoscenze e di mettersi a disposizione per tutti coloro che, rimboccandosi le maniche amando questa città, vogliono contribuire alla sua rinascita. Infine ha ribadito la sua posizione di candidato civico con alto profilo politico aperto a prendere in considerazione le serie proposte che gli perverranno.

Canestrelli chiudendo l’incontro ha evidenziato come a Pescia ci siano molte potenzialita, che non necessita trovarle fuori dal nostro territorio comunale e chi è disposto a seguire Giancarlo Mandara si faccia avanti.

Il dott. Conforti, presente all’incontro ha raccolto questo appello, dichiarando il suo apprezzamento per lo stesso Mandara per risovere i molti problemi della città di Pescia.

A fine dell’incontro Mandara è stato intervistato dall’emittente televisiva locale Tvl che trasmetterà l’intervista quanto prima.

[marco canestrelli]