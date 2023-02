pescia. Amministrative 2023, RICCARDO FRANCHI, CANDIDATO SINDACO DI ­“UNITI PER PESCIA”

L’ex sindaco di Uzzano: “Non servono supereroi, serve una comunità”. Il consigliere regionale Pd Marco Niccolai: “Con Franchi si può scrivere una storia nuova!”

PESCIA. [a.b.] Alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio la coalizione civica “Uniti per Pescia” presenterà come candidato sindaco Riccardo Franchi, già sindaco del comune di Uzzano. Franchi, 50 anni. assicuratore, ha presentato la propria candidatura questa mattina nel corso di una conferenza stampa in piazza Mazzini a margine del mercato settimanale.

Per due legislature ha svolto l’incarico di amministratore ad Uzzano, “dove ha sempre ottenuto risultati elettorali plebiscitari a dimostrazione della sua qualità di buon amministratore”.

“Il Comune di Pescia — ha scritto il consigliere regionale Marco Niccolai — attraversa una gravissima crisi finanziaria ma anche una crisi di credibilità: Riccardo Franchi ha dunque le qualità amministrative che lo rendono in grado di affrontare una situazione così grave ed ha la credibilità data anche dal fatto che non è stato responsabile della serie scelte sbagliate fatte nei decenni scorsi che hanno ridotto così il nostro Comune.

Alle prossime elezioni comunali con la coalizione Uniti per Pescia e Riccardo Franchi si può finalmente scrivere una storia nuova. Era anni che lo attendevamo!”.

“Sono felice — continua Niccolai — che il Partito Democratico Pescia guidato da Luca Tridente e supportato dal segretario provinciale Pier Luigi Galligani abbia fatto una scelta di generosità: i nostri elettori ci hanno abbandonato nauseati dai conflitti interni che hanno caratterizzato per troppi anni il nostro partito a Pescia e ci chiedevano di chiudere i conti con un passato non sempre positivo, per usare un eufemismo.

Per arrivare a creare le condizioni affinché il PD pesciatino, facendo un bagno di umiltà, si mettesse a servizio di una coalizione che mettesse in campo le energie migliori per risollevare le sorti di questo Comune ci è voluto tanto impegno, affrontando molte difficoltà: assieme ad altri ho pagato un prezzo politico e umano ma sono orgoglioso di aver fatto questa battaglia”.

“Uniti per Pescia” vedrà i cittadini protagonisti ed i partiti ed i soggetti civici che hanno già aderito (Pescia è di Tutti , lista per Riccardo Franchi, Sinistra Civica Ecologista ) e quelli che vorranno aderire a servizio di un progetto di rinascita di un Comune che non merita di trovarsi nelle attuali disastrose condizioni.

Ha detto bene Riccardo: non servono supereroi, serve una comunità.