pescia. CHIUDE IL SETTING COVID AL S.S. COSMA E DAMIANO

Tornano operativi i posti letto di area medica

PESCIA. Da domani (18 dicembre) chiude il setting Covid19 all’ospedale di Pescia. I 25 posti letto aperti lo scorso 12 novembre, ricavati all’interno del setting di Medicina Interna, tornano alla loro funzione originaria e saranno nuovamente operativi.

In queste settimane anche l’Ospedale di Pescia è stato dedicato al ricovero dei casi Covid19, in particolare per contribuire a rafforzare la rete ospedaliera dell’Azienda Usl Toscana centro nella seconda fase dell’emergenza.

“Ringrazio tutto il personale — ha dichiarato la dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del presidio — per l’ottima gestione funzionale e organizzativa del reparto”.

Al S.S. Cosma e Damiano saranno, quindi, nuovamente disponibili i complessivi posti letto di Area Medica diretti dalla dottoressa Grazia Panigada e per il coordinamento infermieristico dalla dottoressa Stefania Ercolini.

[ponticelli – asl toscana centro]