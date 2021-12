pescia. COME EFFETTUARE IL RINNOVO DEI PERMESSI DI TRANSITO IN SCADENZA OGGI

I permessi di transito relativi alle zone a traffico limitato, area pedonale, sosta residenti nei centri storici e zone a rilevanza urbanistica possono essere effettuato a partire dal 7 gennaio fino al 31 marzo

PESCIA. Il rinnovo dei permessi di transito in scadenza al 31 dicembre 2021, relativi alle Zone a Traffico Limitato o Aree Pedonali e quelli di sosta per i residenti nel Centro Storico e nelle Zone a rilevanza urbanistica, potrà essere effettuato a partire dal 7 gennaio fino al 31 marzo 2022.

Trascorso tale termine senza che sia stato proceduto al rinnovo, il permesso rilasciato negli anni precedenti non sarà comunque ritenuto più valido, salvo eventuali ulteriori proroghe.

La domanda di rinnovo, debitamente compilata e corredata degli allegati richiesti, dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo, posto in piazza Mazzini 11, oppure inviata per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.pescia.pt.it o all’indirizzo Pec comune.pescia@legalmail.it .

Il modello della domanda è scaricabile sul sito web del comune nell’Area tematica Sicurezza e Polizia Municipale alla sezione Permessi Ztl ed è reperibile anche presso gli uffici della Polizia Municipale.

Le persone che hanno presentato la richiesta di rinnovo saranno successivamente contattate dall’Ufficio Polizia Municipale per il ritiro del nuovo permesso che sostituirà quello rilasciato negli anni precedenti e quindi dovranno poi presentarsi, muniti del vecchio permesso in loro possesso, presso il Comando Polizia Municipale, posto in piazza Obizzi 9, piano terra, nei giorni feriali di martedì mattina, dalle ore 9 alle ore 12, oppure di giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

Nell’impossibilità di presentarsi nei suddetti orari, potrà essere concordato un appuntamento.

