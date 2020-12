pescia. CONCLUSO IL RESTAURO DEL TRITTICO DI LUCA DELLA ROBBIA

L’opera è stata trasferita dalla cappellina privata del Vescovo in Cattedrale

PESCIA. L’associazione Quelli con Pescia nel Cuore si è fatta promotrice del restauro del bellissimo trittico di Luca della Robbia, conservato fino a poco tempo fa, nella cappellina privata del Vescovo di Pescia Monsignor Roberto Filippini in Cattedrale.

Il trittico raffigura, al centro, la Madonna con Bambino e angeli e, ai lati, i santi Biagio e Jacopo. La tavola misura m. 1,75 x 1,25, ed è stata trasferita in Cattedrale perché tutti la possano ammirare.

Sabato 19 dicembre è stata benedetta durante la Santa Messa, in attesa della solenne inaugurazione che si terrà nella prossima primavera, alla presenza del Card. Betori.

L’autore, Luca della Robbia, sculture e ceramista fiorentino del XV secolo, è spesso accostato ad altri grandi artisti come Donatello e Verrocchio per la bellezza e l’espressività delle sue opere, come le raffinate Madonne o i ritratti sotto forma di busti.

I pesciatini e i turisti, potranno quindi godere finalmente di questo gioiello, fino ad ora sconosciuto ai più.

[quelli con pescia nel cuore]