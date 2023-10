pescia. CONSEGNATI I LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL PONTE DEL MARCHI

Il sindaco Riccardo Franchi: “Adesso occorre reperire le risorse necessarie per l’ultimazione”

PESCIA. Ieri mattina in conferenza stampa, alla presenza della Giunta Comunale e di alcuni Consiglieri Comunali, è stato presentato il progetto per il rifacimento del Ponte del Marchi dopo che giovedì scorso sono stati consegnati i lavori alla ditta.

I lavori consisteranno in una prima fase in cui avverrà lo spostamento dei sottoservizi prima di demolire il ponte.

La nuova struttura sarà poi realizzata in acciaio corten e sarà posata su due pilastri, eliminando, di fatto, l’attuale pilastro centrale rispetto al fiume.

“La nostra Amministrazione comunale — ha dichiarato il sindaco di Pescia Riccardo Franchi — sarà impegnata ora nel reperire 450 mila euro che serviranno per il completamento delle opere, infatti con 1,5 milioni di euro sarà realizzata solamente la parte strutturale.

Non sarà facile trovare queste risorse nel bilancio comunale date le difficoltà economiche in cui il nostro comune versa ormai da anni”.

’Il nostro lavoro — conclude — continua per dare risposte concrete ai cittadini, senza proclami ma con il lavoro silenzioso e concreto che contraddistingue la nostra azione amministrativa”.

[comune di pescia]