pescia. “CORSO DI POTATURA DELL’OLIVO” ALL’ANZILOTTI

L’iniziativa è rivolta a quanti operano in ambienti di coltivazione dell’olivo sia per hobby che per lavoro

PESCIA. L’Istituto Tecnico Agrario Statale “D. Anzilotti” di Pescia (Pistoia) organizza come ogni anno il “Corso di potatura dell’olivo”, che mira a fornire le competenze tecniche di base per la potatura dell’olivo nelle principali forme di allevamento, ed è indirizzato ad utenti che operino in ambienti di coltivazione dell’olivo sia per hobby che per lavoro.

L’attività prevede 18 ore totali di cui 12 ore di lezione pratica in campo, e inizierà a partire dal mese di febbraio 2021.

Le iscrizioni sono aperte presso la segreteria dell’Istituto o on-line sul sito.

Saranno accettate fino ad un massimo di 48 domande, e il corso verrà attivato con l’iscrizione di almeno 12 partecipanti.

Per numeri superiori, gli iscritti verranno suddivisi in gruppi di 10/12 persone nel corso della prima lezione teorica a cui parteciperanno tutti coloro che hanno fatto domanda. Con successiva comunicazione, gli iscritti verranno informati della data della prima lezione teorica. La quota di iscrizione è di €. 130,00 (€ 110,00 soci Coop Fi) comprensiva della quota assicurativa.

Per ulteriori informazioni si può contattare il prof. Alessandro Catola al numero di cellulare 338/8452828