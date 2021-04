pescia. COVID, IL CIRCOLO ARCI DI VELLANO RICORDA DIVA GAGGINI

Attivista volontaria è morta a 78 anni

PESCIA. Con grande tristezza e sgomento, i soci del circolo Arci di Vellano hanno appreso della scomparsa di Diva Gaggini, attivista volontaria in tante manifestazioni ed iniziative organizzate nel corso degli anni.

Il covid l’ha portata via a 78 anni facendo precipitare il suo stato fisico indebolito anche da altre patologie.

Gli amici amano ricordarla impegnata ai fornelli a preparare sughi eccezionali per i quali era veramente molto apprezzata e ricercata o come parrucchiera per signore nella frazione della montagna dove abitava. Sempre allegra e gioviale, era da tutti molto amata e stimata.

Il Presidente del circolo ed i soci tutti si stringono con affetto attorno al marito Norberto Bonci, al figlio Gabriele, alla nipote Anna ed alla nuora Donatella esprimendo loro il più profondo cordoglio.