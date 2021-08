pescia. DA OGGI OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER ACCEDERE ALL’ARENA DI PIAZZA DEL GRANO

Guja Guidi “Chiediamo la collaborazione di tutti”

PESCIA. L’entrata in vigore della normativa nazionale relativa alla obbligatorietà del Green Pass per accedere a spettacoli e locali pubblici verrà applicata anche all’Arena degli spettacoli in piazza del Grano a Pescia.

Per questo motivo, da oggi venerdì 6 agosto e fino a che la norma non sarà revocata dal governo centrale, chi vorrà assistere agli spettacoli e alle manifestazioni in programma in piazza del Grano, organizzate dall’amministrazione comunale insieme all’associazione Pinocchio 3000, dovrà esibire il Green Pass e un documento di identità, che saranno verificati dal personale presente all’ingresso.

Proprio per questo motivo sarà chiuso l’accesso da piazza XX Settembre e l’unico ingresso sarà quello da piazza Mazzini, percorrendo via dell’Acqua. Entrerà quindi solo chi è in regola con la normativa sanitaria e chi non esibirà la documentazione necessaria non potrà quindi accedere nell’area degli spettacoli né, tantomeno, assistere agli spettacoli stessi.

Chi dovrà raggiungere esercizi aperti nella piazza oppure le abitazioni presenti potrà farlo da via dell’Acqua, comunque con il controllo del personale presente.

“Applichiamo la nuova normativa nazionale come dobbiamo assolutamente fare, chiedendo la massima collaborazione ai cittadini – sottolinea il sindaco facente funzioni Guja Guidi —. La pandemia è sempre in atto e con essa lo stato di emergenza e quindi nessuno si può permettere di discutere leggi o iniziative anticontagio che hanno l’unico obiettivo di salvaguardare la salute di tutti, a cominciare dalle categorie deboli.

Siamo convinti che tutto si svolgerà nella massima serenità, senza bisogno di ricorrere al supporto delle forze dell’ordine”.

[comune di pescia]