pescia. DETURPATO IL MONUMENTO AI CADUTI NEI LAGER NAZISTI. RIFONDAZIONE: NON SONO RAGAZZATE

Per Rifondazione Comunista si tratta di una squallida provocazione

PESCIA. Un’altra provocazione nei confronti della memoria storica (e condivisa) a Pescia: è stato deturpato il monumento ai caduti nei lager nazisti con ignobili, prima ancora che idiote, battute.

Certo, sono solo scritte, ma a Pescia qualcuno si sta divertendo (se così lo si può definire) da parecchio tempo a sfregiare simboli e ricordi di una stagione che vide rifiorire lo spirito democratico pesciatino, tanto da far meritare alla città la medaglia di bronzo al valore militare per il contributo portato alla liberazione dal regime nazifascista; Pescia non merita di essere oltraggiata in questo modo. Condanniamo con forza questa squallida provocazione e facciamo appello alle forze sinceramente democratiche per una reazione netta contro i rigurgiti neofascisti e per ribadire la necessità della cura della memoria affinché quelle tragedie non si ripetano.

Ci auguriamo pronte indagini giudiziarie e un veloce ripristino del monumento e l’eliminazione di questi segni ignobili.

Circolo di Rifondazione Comunista di Pescia

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista di Pistoia