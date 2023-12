pescia. DIOCESI, IL 14 GENNAIO INIZIA IL MINISTERO EPISCOPALE DI MONSIGNOR TARDELLI

Definito il programma della giornata

PESCIA. [a.b.] Il prossimo 14 gennaio 2024 inizierà il ministero episcopale di monsignor Fausto Tardelli nella diocesi di Pescia. In questi giorni è stato definito il programma della lunga giornata che vedrà il vescovo di Pistoia prendere possesso della chiesa di Pescia.

Il programma: alle 11,45 è previsto l’arrivo al Santuario Diocesano della Madonna della Fontenuova in Monsummano Terme con l’accoglienza e la preghiera dell’Angelus. Alle 13 monsignor Tardelli visiterà l’Ospedale di Pescia e successivamente dalle 13,45 alle 14 sarà con gli ospiti di Villa Matilde presso la Fondazione Don Bosco a Pescia.

Alle 15,30 alla Porta Fiorentina è prevista l’accoglienza e i saluti da parte delle autorità civili e militari e alle 16,30 la solenne concelebrazione eucaristica nella Cattedrale per l’inizio del ministero episcopale.

Nato a Lucca il 5 gennaio 1951 monsignor Tardelli è stato ordinato presbitero il 29 giugno 1974. Eletto alla sede vescovile di San Miniato il 6 marzo 2004 e ordinato vescovo il 2 maggio 2004 fu trasferito a Pistoia l’8 ottobre 2014. È stato nominato alla sede vescovile di Pescia, unita “in persona Episcopi” a quella di Pistoia il 14 ottobre 2023. Attualmente riveste l’incarico di Segretario della Conferenza Episcopale Toscana e della Commissione Episcopale per il laicato.

Come dichiarato in una intervista a Il cittadino di Pescia (https://www.ilcittadinopescia.it/2023/12/27/intervista-al-vescovo-tardelli-sorpreso-non-vedo-lora-di-cominciare/) monsignor Tardelli sarà tre giorni a settimana a Pescia e dirà messa in Cattedrale. Il mandato dell’In persona episcopi potrebbe durare ben oltre la durata del mandato di monsignor Tardelli , ovvero il 2025 e non è detto che ciò porti ad un accorpamento tra le Diocesi di Pescia e Pistoia.

Nel frattempo la società civile e religiosa, le associazioni del territorio pesciatino sono chiamate a “rivendicare la propria autonomia attraverso le missioni diplomatiche che in Vaticano esistono e sono pronte ad ascoltare”. Il primo a muoversi è stato nei giorni scorsi l’ex sindaco Oreste Giurlani che ha scritto una lettera a Papa Francesco.