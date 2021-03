pescia. DOPO PASQUA ENTRERANNO IN FUNZIONE I NUOVI PARCOMETRI

Sostituiranno quelli fuori servizio da settimane

PESCIA. Saranno installati all’inizio del mese di aprile i nuovi parcometri per la sosta nella città di Pescia, che sostituiranno quelli ormai fuori servizio da settimane.

Con la partenza vera e propria della loro funzione, che avverrà dopo Pasqua, inizierà un percorso che porterà a definire un nuovo modello di sosta, con la determinazione di tariffe e abbonamenti e modalità che entreranno poi in vigore a breve.

Per quanto riguarda gli abbonamenti in corso, annuali e semestrali, la loro validità sarà prorogata fino alla fine di aprile.

Dopo la conclusione della gestione affidata alla società Nivi, il cui contratto è scaduto alla fine di dicembre, Il consiglio comunale ha deliberato lo scorso 14 gennaio la decisione di andare alla gestione diretta del servizio, dando mandato alla giunta di predisporre il nuovo piano parcheggi.

“Il ritorno al Comune della gestione dei parcheggi a pagamento, in attesa che si definisca quelli dell’ospedale in gestione alla Pe.Par, rappresentano la grande occasione di fare tutte quelle modifiche necessarie per un servizio determinante per il centro storico e tutto il sistema economico che vi ruota attorno — dice l’assessore all’urbanistica Aldo Morelli —.

Procederemo con cautela e valutando bene questo servizio con una fase sperimentale terminata la quale faremo un bilancio e , se necessario, apporteremo ulteriori modifiche. In ogni caso possiamo affermare fino da oggi che questo percorso che ci porterà alla modifica sostanziale della sosta a Pescia verrà condiviso con tutta la città e tutti i cittadini”.

