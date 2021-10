pescia. DUE NUOVI CANONICI DEL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE

Il Vescovo ha nominato don Lorenzo Battioli e don Francesco Gaddini

PESCIA. Nella festività della Beata Vergine Maria del Rosario nei giorni scorsi con una celebrazione in Duomo monsignor Roberto Filippini ha insediato nel Capitolo della Cattedrale di Pescia due nuovi Canonici. Il Canonico Onorario Mons. Umberto Pineschi sarà affiancato da don Lorenzo Fausto Battioli e da don Francesco Gaddini.

Don Lorenzo Fausto Battioli , ha ricevuto l’ordinazione presbiterale in Cattedrale per le mani di S.E. Mons. Giovanni De Vivo, il 15 Settembre 1996. Ha svolto il suo ministero nella Parrocchia di Maria Santissima della Fontenova a Monsummano, nella Parrocchia di S.Maria Assunta a Massa e Cozzile, nella Parrocchia di S.Rita a Margine Coperta ed è attualmente parroco della Parrocchia di S.Pietro in Campo e S.Andrea a Montecarlo. Don Lorenzo è membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Consiglio Amministrativo del IDSC; è assistente unitario diocesano di Azione Cattolica ed è responsabile diocesano per la formazione degli aspiranti al Diaconato Permanente e ai Ministeri Istituiti.

Durante il Giubileo ha guidato la commissione-eventi, organizzando i Pellegrinaggi di Comunione e gli incontri Musicali. Ha ideato e realizzato le vesti liturgiche per l’apertura della porta santa e l’inaugurazione della Cattedrale restaurata e per la conclusione del Giubileo stesso.

Don Francesco Gaddini è stato ordinato presbitero in Cattedrale da S.E. Mons Giovanni De Vivo, il 7 Giugno 2009. Dopo un breve periodo di servizio nella parrochia della Cattedrale, dove aveva esercitato il diaconato, è stato per dieci anni Vice Parroco nella Parrocchia di S. Leopoldo a Cintolese, dove è attualmente Co-Parroco insieme al Canonico Don Sergio Anzuini. E’ stato segretario vescovile di S.E.Mons.Giovanni DeVivo e di monsignor Filippini. È membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e del Collegio dei Consultori.

Dirige l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto e ha seguito con passione e ammirevole perizia sia la costruzione della nuova Chiesa di Cintolese, intitolata a S. Massimiliano Maria Kolbe, che il grande cantiere per il restauro e l’adeguamento liturgico della Cattedrale di Pescia. È docente di Teologia fondamentale, presso la Scuola di Formazione Teologica della Diocesi.

“Sono certo – ha detto monsignor Roberto Filippini — che i due nuovi Canonici daranno un apporto di devozione e zelo al Capitolo della Cattedrale perché possa essere il cuore orante della nostra Diocesi, ma spero anche che con la loro esperienza, sensibilità e competenza possano contribuire a farne un centro di proposte spirituali, culturali e artistiche per la maggior gloria di Dio e per il bene del popolo cristiano”.

