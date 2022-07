pescia. È MORTA LA PROFESSORESSA ASSUNTA DE ANGELIS

Per diversi anni è stata la preside della scuola media Galeotti-Giusti di Pescia. I funerali domani venerdì alle 16 nella chiesa di San Michele

PESCIA. Avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 28 agosto Assunta De Angelis scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri a Pescia. Originaria di Castellamare di Stabia, laureatasi alla Università di Napoli “Federico II” come lei stessa aveva scritto di se qualche tempo fa ha “vissuto di lavoro in scuola ed in famiglia”.

È stata insegnante e poi preside alla scuola media Galeotti- Giusti di Pescia.

“Amo da sempre conoscere e sapere. In pensione ho potuto approfondire tematiche esterne alla mia professione. Amo leggere, seleziono la tv da vedere. Mi piace passeggiare nel verde, poichè apprezzo nella psiche tutto ciò che è natura. Amo fruire l’arte. Nonostante i nostri difetti civici amo la mia Italia..”

Libera da partiti si era definita “Decisamente antifascista e contro ogni dittatura”.

“Apprendo con grande dispiacere —ha scritto il consigliere comunale Giancarlo Mandara — della scomparsa della Prof.ssa Assunta De Angelis, preside di scuole medie per diverse generazioni di studenti pesciatini.

Ne ho potuto apprezzare l’autorità e l’autorevolezza ai tempi delle medie (diversi viaggi in presidenza – ahimè – ce li ho fatti anch’io!) ma anche la giusta dose di simpatia e l’interesse per i temi di attualità di quella che era diventata la sua città, Pescia. Condoglianze sentite alla famiglia”.

“Ho appreso — ha scritto il sindaco Oreste Giurlani— la scomparsa di Assunta de Angelis, È stata preside storica delle scuole medie di Valchiusa, impegnata nel volontariato e catechista presso la parrocchia di san Michele

Condoglianze e vicinanza alla famiglia”

I funerali di Assunta De Angelis si terranno domani venerdì alle 16 nella chiesa di San Michele.

Andrea Balli

