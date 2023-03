pescia. È MORTO LOREDANO TARQUINI

Il ricordo del Circolo “Maltagliati” di Vellano

PESCIA. Nel tardo pomeriggio di ieri domenica, è scomparso a 79 anni, Loredano Tarquini. A darne la triste notizia è il circolo ricreativo e culturale “Sandro Maltagliati” di Vellano dove Loredano era impegnato, insieme alla moglie, nelle molteplici attività sociali svolte dalla struttura a favore di tutta la comunità.

“Abbiamo perso un caro amico, una brava persona, una parte della nostra storia — commenta Paolo Biagini presidente del circolo — e sentiremo a lungo la sua assenza.

Loredano è da sempre nel circolo e ha partecipato attivamente a tantissime iniziative: è stato un ideatore e uno dei creatori della sagra delle frugiate nell’ormai lontano 1968; si è impegnato a lungo nella squadra di calcio, nella gestione del campo sportivo, per le gare di ciclismo e di automobilismo e in tante altre manifestazioni che si sono tenute in paese, riservando a tutti un sorriso o una battuta spiritosa. Interpretando il pensiero di tutti i soci, abbracciamo con affetto la moglie Miriana, i figli Daniela, Davide e Carla esprimendo le nostre condoglianze e la più sincera partecipazione al loro dolore.

Loredano ed il suo impegno verranno pubblicamente ricordati in una prossima iniziativa organizzata dal circolo”.

“Mio padre — ha scritto Daniela, una delle figlie di Tarquini — si è sempre prodigato per il paese e per gli altri….e con il suo carattere a volte un pò anche istintivo ma vero e onesto si è sempre fatto voler bene….Orgogliosa di lui…mi mancherà ….ciao babbo…”