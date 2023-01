PESCIA E UZZANO: UN FUTURO INSIEME. “NEL PROGETTO È BENVENUTO CHIUNQUE VOGLIA DARE UN CONTRIBUTO”

Il referente di IV-Azione per Pescia Lamichhane spiega le priorità: fusione del Comune con quello di Uzzano, infrastrutture, giovani, liceo Lorenzini e istruzione

PESCIA. Mentre gli altri si azzuffano su schemi, algoritmi politici e coalizioni improbabili e improvvisate, noi di Italia Viva – Azione giochiamo allo scoperto su progetti e proposte. In particolare sta prendendo forma quella della fusione con Uzzano. A breve inizieranno varie iniziative pubbliche, aperte a chiunque sia interessato a partecipare e contribuire.

La nostra attenzione è poi rivolta alle infrastrutture, ai giovani e ai loro luoghi di aggregazione per attività ludiche e sportive.

Altro tema che ci sta particolarmente a cuore è la vicenda Lorenzini, che ultimamente ha dato spazio a surreali scontri politici poco interessanti per noi e per la comunità studentesca.

La priorità sarà sempre la qualità dell’istruzione dei nostri ragazzi e questo, al momento, non ci pare sia garantito. Vogliamo spiegazioni sull’assenza delle aule per i nostri studenti, promesse per ottobre ma attualmente non ancora disponibili.

Ci chiediamo quali effetti positivi possa avere questa mancanza di trasparenza, se non il generare ancora più sfiducia nei nostri ragazzi.

Chi vorrà darci una mano sui contenuti, poiché si ritrova nel nostro spirito e nelle nostre proposte, e abbia voglia di metterci la faccia e le idee è il benvenuto.

Lasciamo la nostra mail auspicando che chiunque voglia fare un passo avanti, anche e soprattutto in termini di idee e progetti, possa contribuire attivamente: terzopolopescia@gmail.com

Cosimo Lamichhane, referente Italia Viva – Azione Pescia