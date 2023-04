pescia. ELEZIONI 2023, SALA STRAPIENA PER RICCARDO FRANCHI E I SUOI 48 CANDIDATI

Presentati i candidati e le candidate al Consiglio comunale della coalizione “Uniti per Pescia”

PESCIA. Volti e idee per una Pescia tutta nuova. Ieri pomeriggio, nella sala Simonetti dell’ex cinema “Pidocchino”, la coalizione di centrosinistra Uniti per Pescia ha presentato i candidati e le candidate al Consiglio comunale delle liste Una storia nuova, Pescia è di tutti e Partito Democratico.

Una sala strapiena di persone ha reso la presentazione un evento davvero straordinario. “È questo — ha commentato il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai — il senso di comunità che Riccardo sta facendo ritrovare a molti pesciatini. Concretezza senza promesse irrealizzabili, capacità di ascolto, condivisione: non sono solo punti programmatici, è lo stile che ha sempre contraddistinto Riccardo”..

Nel corso dell’incontro il candidato a sindaco Riccardo Franchi ha introdotto le tre liste che lo sostengono e i 48 candidati che ne fanno parte: differenti per età, professioni e competenze ma accomunati dal desiderio di mettersi in gioco per lo sviluppo e il benessere del loro territorio.

È stata l’occasione per conoscerli da vicino e discutere insieme della città che i pesciatini immaginano nel loro futuro, più e meno prossimo. Franchi non ha mancato di delineare alcuni punti del programma che sarà presentato nei prossimi giorni: decoro e spazi di aggregazione, sviluppo del territorio e lavoro, sanità, montagna.

“Non servono promesse o annunci —ha detto il candidato — ma idee chiare su cosa fare e come farlo. Noi le abbiamo e ci presentiamo insieme per una storia tutta nuova a Pescia, nei modi di fare e soprattutto nella concretezza delle azioni”.

Ecco l’elenco dei candidati che sostengono Riccardo Franchi

Fanno parte della lista civica Pescia è di tutti: Melissa Ammazzini, Maurizio Aversa, Blerim Balla, Sergio Carbone, Gianluca Ciomei, Sandra Corazzi, Nicolò Diolaiuti, Serena Gigli, Barnaba Guerri, Bianca Incerpi, Chiara Incerpi, Matteo Leggio, Alfredo Martinelli, Andrea Milani, Monia Ritondale, Francesco Usai.

La lista civica Una storia nuova è composta da: Cristiano Battaglini, Gianluca Benedetti, Alberto Celli, Alina Coraci, Maurizio Di Vita, Bianca Valentina Dragone, Roberto Farsetti, Vincenzo Filizola, Nicolò Giuntoli, Cristiana Inglese, Guido Meini, Paola Olmi, Noemi Palmigiano, Valentina Schipani, Alessio Spelletti, Olivo Stefani.

Nelle fila della lista del Partito Democratico, invece, troviamo: Simone Bertini, Doriana Bianchi, Donatella Bottaini, Cristiano Criachi, Anna Maria Galli, Federica Giordano, Sandu Iordache, Donatella Lombardi, Valeria Migliarini, Paolo Petralli, Elisabetta Pezzi, Perla Pizza, Edoardo Sari, Giorgio Scrofani, Francesco Suverato, Luca Tridente.