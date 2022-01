pescia. ENEL INTERRUZIONE OGGI MARTEDÌ 11 GENNAIO 2022

PESCIA. Oggi martedì dalle ore 9 alle ore 16.30 sarà interrotta la distribuzione dell’energia elettrica, per effettuare lavori sugli impianti siti nel Comune di Pescia.

Le vie interessate (intervalli dei civici da “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

via Casanova 13, sn, cant, da 24 a 30, 48

via Meucci da 2 a 10

via Meucci da 1 a 3

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.