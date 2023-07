pescia. FINANZIATO DALLA REGIONE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO BRUNELLI

Pescia Cambia “Il finanziamento del sussidiario è un altro successo postumo dell’amministrazione Giurlani, il progetto del commissario era stato bocciato”

PESCIA. È arrivata in queste ore una ottima notizia per la comunità pesciatina e per l’amministrazione Giurlani e di Pescia Cambia un altro successo postumo.

Con decreto n. 14342, infatti, la regione Toscana ha finanziato il progetto di riqualificazione del campo sportivo sussidiario Brunelli, progetto di intervento il cui costo ammonta a 390.000 euro di cui 351.000 finanziati dalla regione Toscana, per una struttura sportiva molto utilizzata soprattutto da giovani e giovanissimi.

Era la seconda volta che il comune di Pescia partecipava al bando regionale.

Curiosamente la prima volta fu proprio il commissario e attuale assessore ai lavori pubblici a presentarlo senza ottenere il finanziamento, mentre il progetto presentato dal comune con Giurlani sindaco è stato premiato con il relativo e importante contributo .

Uno dei tanti finanziamenti ottenuti, uno dei tanti lavori che hanno migliorato in questi anni la città di Pescia.

Pescia Cambia