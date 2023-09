pescia. FIRMATO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE SUL DURANTE E DOPO DI NOI

Stamani la Fondazione Mai Soli, la Fondazione delle Comunità Pistoiesi e la Sds della Valdinievole si sono impegnate a promuovere congiuntamente le attività connesse alla programmazione e alla governance dei vari processi del progetto

PESCIA. [a.b.] Marisa Biancardi per la Fondazione Mai Soli, Paola Bellandi (Fondazione delle Comunità Pistoiesi) e Alessio Torrigiani (presidente della società della salute della Valdinievole) hanno firmato stamani presso la sede della Società della Salute della Valdinievole un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto strategico sul Durante e Dopo di Noi nel territorio della Valdinievole, “progetto che, partendo dall’analisi attenta e approfondita della situazione attuale, prefiguri uno scenario di sistema che orienti le azioni pubbliche in un processo di condivisione con i principali attori privati e pubblici interessati”

Con la sottoscrizione del protocollo le parti si sono impegnate a promuovere congiuntamente le attività connesse alla programmazione e alla governance dei processi del Durante e del Dopo di Noi in Valdinievole, favorendo così il principio dell’amministrazione condivisa e avviando una fase di revisione dell’attuale modello di welfare e delle risposte messe in campo nell’ambito della disabilità.

“Tale collaborazione -si legge tra l’altro – dovrà garantire azioni di coordinamento, svolto in modo sistematico e continuativo, affinché possa essere praticata una reale applicazione della disciplina di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e della legge regionale n. 65/2020 in tema di servizi sociali, socio-sanitari e socioeducativi.

L’attività dovrà anche favorire la revisione dell’attuale modello di welfare al fine di orientare programmi e azioni nella direzione di un rinnovato e generativo welfare di comunità nel territorio della Valdinievole”-

Il testo integrale AccordoSdS-Fondazioni CP e Mai Soli