pescia. GIOVANNI ZACCHEROTTI È IL NUOVO DIRETTORE DELL’ORTOPEDIA DELL’OSPEDALE

PESCIA. Il dottor Giovanni Zaccherotti è il nuovo direttore dell’Ortopedia dell’ospedale di Pescia. Specializzato in Ortopedia e Traumatologia e in Terapia Fisica e Riabilitazione subito dopo la laurea ha iniziato a frequentare la Clinica Ortopedica di Firenze. È stato uno degli allievi “storici” del Prof. Paolo Aglietti. Ha iniziato la propria attività all’interno della Azienda Sanitaria di Firenze: prima nell’Ortopedia e Traumatologia di Santa Maria Nuova, per poi passare al reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo.

Nel 2014 è entrato a far parte dell’organico del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Prato per poi tornare nel 2018, in qualità di Direttore, della struttura di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Santa Maria Nuova. Dal primo marzo è Direttore della struttura operativa semplice del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia

Il dottor Zaccherotti, che è stato anche Professore a contratto di Anatomia Topografica e propedeutica chirurgica presso la scuola di Specializzazione di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Firenze, si è sempre interessato al trattamento della patologia traumatologica nella sua completezza, alla chirurgia artroscopica del ginocchio alla traumatologia sportiva e alla chirurgia ricostruttiva protesica del ginocchio e dell’anca.

“La sua professionalità e la sua esperienza che derivano anche dall’aver lavorato nei diversi ospedali aziendali – ha commentato la dottoressa Sara Melani, direttore sanitario del S.S. Cosma e Damiano- rappresentano un valore aggiunto per il nostro ospedale e per la rete ortopedica e traumatologica della nostra provincia”.

Come primo operatore il dottor Zaccherotti ha eseguito 4.000 interventi in un totale di circa 12.000 a cui ha preso parte.

