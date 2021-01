pescia. IL COMUNE SORPRESO DAI RILIEVI SULLA ANTENNA DI VENERI

“Con il Comitato c’è stata collaborazione e abbiamo accolto tante loro osservazioni e richieste”

PESCIA. Ha sorpreso e anche amareggiato il comunicato che il Comitato Antenne di Veneri ha affidato alla stampa e che commenta la risposta dell’Amministrazione Comunale sulla procedura della installazione telefonica nella frazione pesciatina.

Quello che non è andato giù a politici e tecnici comunali è il fatto che nel comunicato stampa del comitato non si faccia adeguato riferimento e si riconosca che la maggioranza delle richieste formulate dal comitato siano state accolte e applicate al provvedimento, per il quale, peraltro il comune non ha particolari margini di manovra, dopo i recenti dpcm governativi.

La speranza è che questo comunicato sia stato redatto e diffuso dopo una lettura superficiale della lettera di risposta inviata dal comune, che appunto accoglie e recepisce la maggior parte delle richieste, in piena sintonia e assoluto rispetto di quanto è stato dichiarato durante gli incontri che si sono susseguiti fra le parti.

In questo senso l’Amministrazione Comunale ha accolto integralmente alcune richieste, mentre altre, come l’individuazione di aspetti puntuali anziché di zone più ampie per le aree cosiddette compatibili con gli impianti, non sono possibili per la norme vigenti e per evitare uno sbilanciamento in senso privato della materia.

Per quanto si riferisce agli aspetti idraulici, l“intervento ha ottenuto l’autorizzazione del Genio Civile che ha dunque valutato approfonditamente questo aspetto.

[comune di pescia]