pescia. IL DOTTOR FRANCESCO CONFORTI RICOVERATO PER COVID, IL SUO MESSAGGIO SU FACEBOOK

PESCIA. [a.b]. Ha scelto un messaggio sul suo profilo Facebook, lasciato dopo due giorni dal suo ricovero in opedale, per informare – i propri pazienti e quanti hanno avuto modo di incontrarlo – di avere contratto il Covid. Il dottor Francesco Conforti, 68 anni, evidentemente ripresosi, è riuscito, immaginiamo con non poche difficoltà dovute alla sua condizione, a lasciare il suo “comunicato importantissimo” ai propri “contatti” con il pressante invito a “svolgere opportuni controlli”.

Non si è risparmiato in questi mesi come si apprende dalla lettura del precedente post a fare il proprio dovere di medico con “visite, ambulatori, vaccini, tamponi e parole e ragionamenti per cercare almeno di circoscrivere le tante, troppe paure che ci circondano” ma nonostante fosse sempre “bardato” con “gli indispensabili ma opprimenti Dispositivi di sicurezza individuale” come tanti altri suoi colleghi dopo essere risultato positivo ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Già decine sono gli attestati di auguri di pronta guarigione diretti al noto medico pesciatino con i ringraziamenti della segnalazione.

Nel marzo scorso il medico, che è stato in passato assessore alla sanità al comune di Pescia e tuttora ne è un consigliere comunale, aveva chiesto il ricovero del primo paziente positivo al Covid-19 nella struttura per anziani del San Domenico e già in quella occasione era stato sottoposto al tampone nasofaringeo imponendosi una auto quarantena per sicurezza sua e degli altri.