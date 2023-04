pescia. IL MOVIMENTO 5 STELLE SOSTIENE LA LISTA “PESCIA IN MOVIMENTO”

“Abbiamo voluto creare un progetto inclusivo così come avevano fatto, prima di noi, i tanti attivisti di Pescia a Sinistra”

PESCIA. Consci della situazione critica di Pescia, con un ente totalmente in crisi, un tessuto socio economico da ricostruire, un territorio da tutelare e che necessita di interventi di messa in sicurezza e bonifica abbiamo da subito ritenuto necessario per queste Amministrative un bagno di umiltà della politica cittadina e la necessità di dare ampio spazio ad energie fresche, civiche senza tifoserie precostituite.

Con questo spirito abbiamo iniziato a lavorare con il progetto di Pescia a Sinistra portando le nostre idee, il nostro modo di intendere il ruolo dell’Ente pubblico e le responsabilità di chi è chiamato ad amministrare.

Il M5S non sarà presente con il proprio simbolo a queste elezioni ma appoggerà e supporterà con propri attivisti all’interno, la lista civica Pescia in Movimento nata come laboratorio di idee per la città che con noi condivide temi e sensibilità.

Abbiamo voluto creare un progetto inclusivo così come avevano fatto, prima di noi, i tanti attivisti di Pescia a Sinistra.

Invitiamo quindi i nostri elettori pesciatini ed i nostri simpatizzanti a sostenere Pescia in Movimento apportando idee ed energie nell’unico obiettivo di rilanciare Pescia.

Movimento 5 Stelle