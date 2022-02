pescia. IL PREFETTO IORIO COMMISSARIA IL COMUNE

Il dott. Vittorio De Cristofaro, Viceprefetto in servizio la Prefettura rimarrà in carica fino al termine del periodo di sospensione del sindaco Giurlani

PESCIA. Nella mattinata odierna, ai sensi dell’art. 19 del Regio Decreto n. 383/1934, il Prefetto di Pistoia, Gerlando Iorio ha adottato il decreto di nomina del Commissario del Comune di Pescia a seguito della accertata irrevocabilità delle dimissioni presentate dal Vice Sindaco Guja Guidi. Tali dimissioni, infatti, non sono state ritirate nei prescritti 20 giorni e sono, pertanto, divenute efficaci ed irrevocabili, alla luce dell’art. 53 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).

Il Prefetto Iorio ha quindi nominato Commissario del Comune di Pescia il dott. Vittorio De Cristofaro, Viceprefetto in servizio presso questa Prefettura, con decorrenza immediata e fino al termine del periodo di sospensione del Sindaco adottata dal Prefetto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012.

Al predetto Commissario, sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco ed alla Giunta, rimanendo in carica il Consiglio Comunale.

Al Commissario del Comune di Pescia, il Prefetto esprime i migliori auguri di buon lavoro nell’ assicurare il regolare funzionamento dell’attività amministrativa dell’Ente locale.

[prefettura di pistoia]