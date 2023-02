pescia. IL TERZO POLO ACCOGLIE LA RICHIESTA DI ITALIA NOSTRA: “SI A UN TAVOLO DI LAVORO SUL TERRITORIO PESCIATINO”

Il referente di IV Azione Lamichhane: “Consapevoli della necessità di vie di sviluppo sostenibili. Disponibili a far parte di gruppi di lavoro per la tutela dell’ambiente”

PESCIA. “Siamo giunti a conoscenza della proposta di Italia Nostra sulla creazione un tavolo di lavoro riguardante il territorio pesciatino e le relative problematiche. Come Terzo Polo, forza politica attiva sul territorio e pronta a giocare un ruolo decisivo nelle prossime elezioni pesciatine, non posso che accettare questo invito”.

È con queste parole che Cosimo Lamichhane, referente del Terzo Polo di Pescia, commenta l’invito dell’associazione ambientalista. “Siamo riformisti, ma ancora prima cittadini consapevoli della necessità di curare la ‘salute’ del proprio territorio pensando a vie di sviluppo sostenibili nel lungo periodo — continua Lamichhane —.

Dunque, a Italia Nostra e alla cittadinanza confermiamo la nostra volontà di aderire a questi gruppi di lavoro appena verranno costituiti. Senza sostenibilità e rispetto per l’ambiente non ci sono prospettive valide per il nostro futuro. Noi, come Terzo Polo, ce ne faremo carico”.

[vannini — azione italia viva provincia pistoia]