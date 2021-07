pescia. INFRASTRUTTURE, 900MILA EURO DALLA REGIONE PER PONTE ALL’ABATE

L’assessore regionale Baccelli: “In questo modo — prosegue Baccelli— abbiamo superato una problematica importante del territorio e consentiamo di facilitare la connessione fra l’area lucchese e quella della Valdinievole”

PESCIA. Novecentomila euro dalla Regione per interventi manutentivi al ponte sul torrente Pescia di Collodi in località Ponte all’Abate nel Comune di Pescia. Il via libera allo stanziamento è avvenuto con una delibera presentata dall’assessore alle infrastrutture e ai trasporti Stefano Baccelli e approvata in una delle ultime sedute della giunta regionale.

“Si tratta – ha detto Baccelli — di interventi necessari e urgenti in quel tratto, in modo da consentire — prosegue l’assessore — il passaggio dei mezzi pesanti destinati alla zona industriale e alle cartiere della zona”.

La Provincia aveva infatti manifestato alla Regione la necessità di un finanziamento complessivo indicando appunto l’ammontare dei 900mila euro; la giunta ha risposto positivamente e ha stabilito dunque che nel bilancio regionale 2021-2023 fossero comprese queste risorse per l’annualità 2021.

“In questo modo — prosegue Baccelli— abbiamo superato una problematica importante del territorio e consentiamo di facilitare la connessione fra l’area lucchese e quella della Valdinievole”.

[berengo – toscana notizie]