pescia. LA REGIONE AIUTA IL COMUNE PER IL MERCATO DEI FIORI

Finanzierà l’adeguamento dell’edificio di proprietà del Comune

PESCIA —FIRENZE. La Regione corre in soccorso del Mercato dei fiori di Pescia, per finanziare l’adeguamento dell’edificio, di proprietà dal 2016 del Comune. Si tratta di uno dei più grandi mercati di fiori all’ingrosso attivi in Italia, gestiti da poco meno di dieci anni da un’azienda comunale speciale.

I particolari del sostegno regionale e dell’intervento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma per martedì 26 aprile alle ore 13 nella Sala delle esposizioni a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della Regione.

[fortini — toscana notizie]