pescia. LA VISITA DEL NUOVO DIRETTORE ESTAR ALLA SDS VALDINIEVOLE

Il dottor Massimo Braganti ha incontrato il direttore della società della salute Valdinievole Stefano Lomi e parte dello staff tecnico

PESCIA. Giovedì 16 marzo 2023 ha fatto visita alla Società della Salute della Valdinievole Massimo Braganti, nuovo Direttore Generale di Estar, l’Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana.

Il nuovo Direttore di Estar ha incontrato il Direttore della Società della Salute Stefano Lomi e parte dello staff tecnico che è impegnato nelle attività amministrative, sociali e sanitarie in Valdinievole.

L’incontro ha avuto un tono molto cordiale e sono state presentate a Braganti le varie attività che vedono coinvolta Estar come fornitore di servizi strumentali alla Società della Salute ed alla Zona Distretto.

Sono stati approfonditi alcuni temi quali il potenziamento dei sistemi informativi, l’avvio e la messa a regime del nuovo programma di contabilità, le procedure per l’acquisto di beni e servizi.

La conversazione ha permesso anche di convergere su alcune esigenze prioritarie che il sistema di welfare toscano garantisce attraverso la sinergia tra Regione Toscana, Azienda Usl Toscana Centro, Società della Salute ed Estar.

Il Direttore Braganti ha ribadito la volontà del suo Ente di svolgere al meglio le funzioni strumentali e di supporto previste dalle norme regionali, funzioni necessarie per sostenere ed accompagnare le attività amministrative e professionali che l’intero sistema sanitario e sociale toscano mette in campo per soddisfare i bisogni e le attese dei cittadini, anche attraverso le articolazioni territoriali di Estar che anche in Valdinievole svolgono un servizio di supporto essenziale alla rete dei servizi e presidi presenti.

Il Direttore della Società della Salute Lomi ha manifestato un significativo apprezzamento per la visita di Braganti e per le modalità collaborative e proattive che il nuovo Direttore Estar intende attuare al fine di rendere più efficace la collaborazione coi territori e con l’intero sistema regionale.

[sds valdinievole]