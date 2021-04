pescia. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE VUOLE INCENTIVARE LA RISTORAZIONE ALL’APERTO AGEVOLANDO GLI SPAZI ESTERNI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Gliori: “Stiamo valutando tecnicamente come fare, ripetendo quanto accaduto nei mesi scorsi”

PESCIA. Le recenti affermazioni del presidente del consiglio Mario Draghi sulla riapertura di tante attività, fra le quali quelle di ristorazione, ha generato molta attesa in una categoria fra le più colpite dalle restrizioni.

Un elemento è stato subito chiarito: la riapertura dei ristoranti potrà avvenire solamente all’esterno. Ecco quindi che i locali pubblici, per lavorare, dovranno disporre di adeguati spazi esterni.

Un provvedimento che fu già lanciato lo scorso anno e al quale il comune di Pescia ha dato il suo importante contributo, liberando una notevole quantità di “dehors” senza gravare sulle tasche degli esercenti, sgravando da ogni aumento di tasse queste nuove acquisizioni di suolo pubblico.

In vista di questa nuova riapertura, l’amministrazione comunale di Pescia ha intenzione di continuare su questa strada e ha dato mandato agli uffici di studiare la possibilità di allargare le aree di suolo pubblico nelle vicinanze dei vari locali.

“Avendo da sempre ben chiaro l’obiettivo di risollevare il sistema economico locale con ogni mezzo lecito — sottolinea l’assessore allo sviluppo economico Annalena Gliori —, vogliamo procedere a questa seconda liberalizzazione del suolo pubblico per andare incontro alla ristorazione dell’intero territorio comunale.

Abbiamo dato mandato agli uffici competenti di studiare questa possibilità per dare un aiuto concreto a un settore che ha sofferto molto durante questa pandemia.

Vogliamo capire dove e come offrire nuovi spazi per la ristorazione pesciatina e per questo siamo già a disposizione per un contatto diretto con gli interessati, che mi possono scrivere all’indirizzo a.gliori@comune.pescia.pt.it

[comune di pescia]