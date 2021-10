pescia. LECTIO MAGISTRALIS DELLO STORICO E CRITICO D’ARTE TOMASO MONTANARI

Giovedì 14 ottobre nell’ambito degli incontri “Una linea d’ombra” incontrerà gli studenti delle scuole superiori

PESCIA. [a.b.] Nell’ambito di “Una linea d’ombra”, ciclo di incontri che si inseriscono all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro, su iniziativa dell’associazione Borgo di Avvistamento in collaborazione con il Comune di Pescia giovedì 14 ottobre alle ore 10,30 nella Sala del Palagio del comune di Pescia Tomaso Montanari, storico e critico dell’arte terrà una lectio magistralis dal titolo “Perdersi in Toscana”. Arte, storia, letteratura, ambiente per un itinerario del cuore.

A questo proposito Montanari scrive: “Abbiamo bisogno di un Rinascimento fatto di amore per il pianeta, di sostenibilità, di ricerca, di lavoro non precario e sicuro, di cura per i più vecchi, fragili e poveri. Se, come credo abbiamo bisogno di ritrovare questa misura umana, perdersi in Toscana può essere un felicissimo inizio”.

La lectio di Montanari sarà introdotta da Lorenzo Guadagnucci. Giornalista della sezione economica Quotidiano Nazionale Online.

L’incontro di giovedì prossimo, come le altre lectio magistralis in programma fino al prossimo 5 novembre ha l’obiettivo di offrire ai giovani che si avviano ad affrontare l’ultimo tratto del loro percorso di scuola superiore, “una opportunità di apprendimento, di riflessione e di operatività per aiutarli a superare il vuoto della perdita di occasioni ingiustamente sottratte loro; di ricostruire il rapporto indispensabile di interscambio docenti-studenti e studenti-studenti, necessario per una crescita equilibrata che la didattica a distanza ha frantumato, attraverso un’azione mirata e altamente qualificata proposta dal progetto che attraversa in modo creativo e non usuale il tema dell’utopia, dell’arte, della scienza, della partecipazione e della responsabilità”.