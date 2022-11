pescia. LUTTO, A 52 ANNI MUORE STEFANO CECCHINI

Storico dipendente dell’Agraria Castellare lascia la moglie Romina e le figlie Martina e Rachele. Le condoglianze del sindaco Giurlani, dell’Arciconfraternita della Misericordia e del rione Ferraia. I funerali domani lunedì 7 alle 15 nella chiesa di Santo Stefano

PESCIA. Lutto a Pescia per la prematura scomparsa nella notte scorsa, a 52 anni, di Stefano Cecchini. Dipendente da quasi 35 anni dell’Agraria Castellare viene ricordato da tutti come una persona sempre gentile e cortese, profondamente legata alla famiglia e al lavoro. Ai tanti attestati di vicinanza alla moglie Marina e alle figlie Martina e Rachele anche quello del sindaco Oreste Giurlani che lo ha descritto come “Un amico, un padre e uno dei pilastri del Rione Ferraia”.

Alla famiglia e sopratutto alle due figlie, entrambe volontarie della Misericordia di Pescia, anche le condoglianze della arciconfraternita con il gruppo direttivo, i dipendenti ed i volontari tutti che hanno ricordato Stefano come “un uomo buono, concreto, operoso e profondamente innamorato delle figlie”.

Questo il “saluto” del rione Ferraia Pescia: “I social sono un grande mezzo di aggregazione, ma a volte purtroppo hanno il compito di essere divulgatori di grandi dolori. Oggi salutiamo Stefano, che improvvisamente ci ha lasciati. E nel sentirci impotenti davanti a questa scomparsa, abbracciamo Romina, Martina, Rachele e tutti i loro familiari. La famiglia giallorossa da sempre al vostro fianco”I funerali si terranno domani lunedì alle 15 nella chiesa di Santo Stefano.